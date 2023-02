Lebenshilfe Brakel startet „Projekt Schnappschuss“

Grundlagen der Fotografie erlernen und die eigene Lebenswelt in Bildern festhalten: Das ermöglichte die Lebenshilfe Brakel mit dem Projekt „Schnappschuss – Einblicke in meine Welt“.

Menschen mit Behinderung geben Einblicke in ihre Welt

Im Projekt erlernten Menschen mit Behinderung den Umgang mit Digitalkameras, um einen Einblick in ihren Lebensalltag zu geben. Dabei konnten sie ihre Interessen und Hobbys, ihr Lebensumfeld oder ganz beliebige Motive in Form von Fotografien künstlerisch darstellen.

Fotografin unterstützt Projekt

Mit professioneller Unterstützung der Fotografin Claudia Warneke wurden sie hinter der Kamera aktiv und erstellten zahlreiche eigene Aufnahmen.

„Eine selbstbestimmte Ideenentwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stand dabei im Vordergrund und wurde vom begleitenden pädagogischen Personal individuell unterstützt“, erläutert Geschäftsführer Jerome Major.

Mithilfe der Förderung durch Aktion Mensch konnten die Rahmenbedingungen für das Projekt geschaffen werden. Die insgesamt 42 Projekteilnehmer konnten in acht jeweils dreitägigen Workshops viele neue Erfahrungen sammeln und spannende Einblicke in ihre ganz persönliche Lebenswelt festhalten.

Teilnehmer Peter Schriever freut sich gemeinsam mit Jerome Major über seine Bilder Foto: Lebenshilfe Brakel

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählten ihre drei Lieblingsbilder aus, die anschließend auf Leinwänden dargestellt wurden.

Bilder in Feierstunde übergeben

In einer Feierstunde wurden die professionell gedruckten Bilder durch Jerome Major an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgegeben. Bei bester Stimmung aller Beteiligten wurden die Werke mit verschiedensten Motiven betrachtet.

Eine Auswahl an Bildern wurde zusätzlich zu den Leinwänden auch auf Stellwände gedruckt. Diese sollen nun in Form einer Wanderausstellung in der Öffentlichkeit auf das Projekt und die Interessen und Perspektiven von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen.