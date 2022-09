Letzte Chance auf einen Besuch in Bökendorf

Die Freilichtbühne Bökendorf spielt am kommenden Wochenende ihre letzten drei Vorstellungen im Theatersommer 2022.

Freilichtbühne spielt am Wochenende noch dreimal

Am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr ist die Komödie „Ein Sommernachtstraum“ zu sehen.

Die Komödie „Ein Sommernachtstraum“ ist am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr ist zu sehen. Die Dernière von „Peter Pan – Fliege deinen Traum“ beginnt am Sonntag um 11 Uhr.

Karten für alle Termine gibt es noch online oder an der Tageskasse. Die Karten für „Peter Pan – Fliege deinen Traum“ sind bereits knapp, jedoch lohnt sich hierzu ein regelmäßiger Blick in das Reservierungsportal, da es häufig zu Stornierungen kommt.

„Die Freilichtbühne lädt auf einen traumhaften Ausflug in andere Welten ein und verabschiedet sich nach diesem Wochenende in die Winterpause“, heißt es in einer Mitteilung der Freilichtbühne. Infos und Karten unter: www.freilichtbuehne-boekendorf.de oder telefonisch unter 05276/8043.