Löschzug Brakel hat neues Fahrzeug

Der Löschzug Brakel verfügt über einen neuen Einsatzleitwagen (ELW 1). Zu dessen Übergabe begrüßten Bürgermeister Hermann Temme und Sven Heinemann, der Leiter der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Brakel, zahlreiche Einsatzkräfte aus allen Ortsteilen, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie Ehrengäste aus Politik und Feuerwehr am Feuerwehrhaus in Brakel.

In seinem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Hermann Temme bei allen Einsatzkräften für die stetige Einsatzbereitschaft.

Wichtiger Baustein

„Die Freiwillige Feuerwehr ist ein wichtiger Baustein im Sicherheitskonzept der gesamten Stadt Brakel“, sagte der erste Bürger der Stadt. Auf die Kameradinnen und Kameraden sei in allen Situationen der Gefahrenabwehr immer Verlass, betonte Temme.

Weiter sagte der Bürgermeister: „Die Bereitstellung der für die Einsätze benötigen Ausrüstungen und Fahrzeuge nach dem Stand der Technik ist dem Rat der Stadt Brakel ein wichtiges Anliegen.“ Der Beschluss zur Beschaffung des neuen ELW 1 im Wert von 180.000 Euro sei seinerzeit im Rat der Stadt Brakel einstimmig gefallen.

Nach der symbolischen Schlüsselübergabe erläuterte Sven Heinemann die technischen Details des neuen Fahrzeugs. Anschließend nahmen Monsignore Pfarrer Andreas Kurte und Pfarrer Volker Walle die feierliche Segnung des neuen Einsatzfahrzeugs vor.

Das Grundfahrzeug ist ein MAN Kastenwagen TGE 4.180 mit Allradantrieb und Automatikgetriebe. Eine Motorleistung von 180 PS sorgt dafür, dass die Löschfahrzeuge im Einsatz nicht mehr vom vorrausfahrenden ELW ausgebremst werden. Auch die notwendige Besatzung findet in dem neuen Fahrzeug Platz. Die Sitze an den beiden Funkarbeitsplätzen können auch während der Fahrt genutzt werden.

Nach der Fahrzeugübergabe wurden Beförderungen und Ehrungen vorgenommen. Eine Veränderung vom Dienstgrad in der Freiwilligen Feuerwehr ist immer mit der Teilnahme an einem Lehrgang oder Fortbildung verbunden.

Lehrgänge absolviert

Damit die Kommunikation unter den Einsatzkräften im digitalen Zeitalter reibungslos funktioniert, haben die Einsatzkräfte am Lehrgang Funk und Kartenkunde erfolgreich teilgenommen: Marius Heinemann, Timo Hoffmann, Erwin Leopold, Melina Timmermann, Vivien Weise, Konstantin Zymner, Celine Fehr, Timo Wiehe, Max Löneke, Andreas Funk, Andreas Scherf, Lutz Hilger, Mark Brune und Benjamin Speith.

Für die Bedienung von Löschfahrzeugen und motorbetriebenen Geräten sind die Maschinisten zuständig. Für diese Aufgabe wurden Melanie Menne, Mark Brune, Benjamin Speith, Ronny Aurich, Michael Bluhm, Michael Brüchert, Timo Hoffmann, Erwin Leopold, Vivien Weise, Konstantin Zymner, Jasmin Wieners, Joachim Lüke, Max Löneke, David Splett, Marius Breker, Andreas Funk, Niklas Krömeke Andreas Scherf, Lutz Hilger und Ingo Wiesemann ausgebildet.

Eine Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger haben Michael Brüchert, Erwin Leopold, Viven Weise, Jasmin Wieners, Melanie, Menne, Julian Rogge, Andreas Funk, Magnus Heinrich, Lutz Hilger, Mark Brune und Benjamin Speith absolviert.

Michael Bluhm, Nicole Genau, Manuel Ahrens, Christoffer Bargholt, Matthias Breker, David Splett, Lukas Husemann, Niklas Krömeke, René Mark Schröder und Hubertus Kornhoff haben an einem Brandbekämpfungsseminar bei der Firma Erhatec in Baden-Württemberg teilgenommen.

Ein weiteres besonderes Training sind die Fahrsicherheitstrainings für Einsatzfahrzeuge auf dem Verkehrsübungsplatz in Rüthen. Teilgenommen haben Michael Schröder, David Splett, Julian Rogge, Oliver Köhne, Andreas Scherf, Christian Bröker, Wilhelm Derenthal, Hubertus Kornhoff, Elmar Münkhoff, Thorsten Disse, Markus Klages, Michael Klages, Patrick Irwin, Thomas Groppe Fabian Menne, Florian Diekmann, Heiner Krug und Björn Mucker.

Zahlreiche Branschützerinnen und Brandschützer wurden befördert, haben Lehrgänge bestanden oder wurden für langjährige Treue ausgezeichnet. Foto: Stadt Brakel

Niklas Krömeke, Tobias Schmeink sowie Ingo Wiesemann haben einen Truppführer Lehrgang absolviert. Am Institut der Feuerwehr in Münster haben Lukas Reineke, Bastian Meyer und Maximilian Kleibrink erfolgreich am Gruppenführer Basis Lehrgang teilgenommen, und Kevin Meding hat die Ausbildung zum Führer von Verbänden und Führungsgruppen absolviert.

Beförderungen

Nach erfolgreicher Dienstzeit in der Jugendfeuerwehr wurden Max Löneke, Konstantin Zymner, Marius Heinemann, Lukas Wieners und Louis Künne als Feuerwehrmänner in die Einsatzabteilung übernommen.

Den Dienstgrad der Oberfeuerwehrfrau dürfen nun Vivien Weise und Jasmin Wieners tragen. Timo Hoffmann, Erwin Leopold, Marius Breker, Andreas Funk, Andreas Scherf, Magnus Heinrich, Lutz Hilger, Mark Brune und Benjamin Speith sind nun Oberfeuerwehrmänner.

Infolge aktiver Dienstzeit als Truppmann wurden Dirk Happe und Andreas Dregger zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Die Beförderung zum Unterbrandmeister haben Niklas Krömeke, Tobias Schmeink und Ingo Wiesemann erhalten.

Nach erfolgreicher Ausbildung zum Gruppenführer wurden Lukas Reineke, Bastian Meyer und Maximilian Kleibrink zum Brandmeister ernannt.

Infolge weiterer erfolgreicher Dienstzeit führen nun Daniel Löseke, Benedikt Prohn, Chris Breker, Michael Schröder und René Mark Schröder den Dienstgrad Oberbrandmeister. Als Gruppenführer im Einsatzdienst haben sich Mark Timmermann und Frank Marziniak bewährt und wurden daher zum Hauptbrandmeister ernannt.

Nach erfolgreicher Führungsausbildung konnte Kevin Meding zum Brandoberinspektor befördert werden.

In der Abteilung Feuerwehrmusik wurden Leon Stenz zum Feuerwehrmusiker und Lennart Fromme zum Feuerwehruntermusikermeister ernannt.

In den Funktionen der Feuerwehr haben sich folgende Veränderungen ergeben. Martin Osterloh ist auf eigenen Wunsch als Gerätewart der Löschgruppe Beller ausgeschieden. Die Tätigkeiten der Gerätewartung wird nun vom neu ausgebildeten Gerätewart Fabian Menne übernommen.

Die Führung der Löschgruppe in Erkeln bleibt auch zukünftig in den Händen vom Einheitsführer Brandinspektor Christopher Pöppe sowie dem Stellvertreter Brandmeister Maximilian Kleibrink.

Ehrungen

Im Namen der Landesregierung NRW wurde Florian Diekmann von der Löschgruppe Bellersen in Anerkennung 25-jähriger treuer Pflichterfüllung im Dienst der Feuerwehr mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Vom Löschzug Brakel wurde Christoph Kretzer, von der Löschgruppe Auenhausen Michael Waldeyer, von der Löschgruppe Frohnhausen Jörg Dickhausen sowie vom Spielmannszug Hembsen Thomas Frewer, Matthias Frewer und Jürgen Borchers mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre Pflichterfüllung ausgezeichnet.