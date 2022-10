Mareike Clarke koordiniert in Neuenheerse Erprobungsstufe

Am Neuenheerser Gymnasium kennt sie sich gut aus. Mareike Clarke, seit 2018 Lehrerin an St. Kaspar, absolvierte dort schon ihre eigene Schulzeit. Seit diesem Schuljahr führt sie als Koordinatorin der Erprobungsstufe die Arbeit von Doris Salmen fort, die im Sommer mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand gegangen ist.

In der zweijährigen Erprobungsstufe werden Kinder in Klasse 5 und 6 an Arbeitsmethoden und Lerninhalte eines Gymnasiums herangeführt. Einig sind sich Salmen und Clarke darin, dass gerade in Neuenheerse die überschaubare Größe der Schule und der persönliche und vertraute Umgang zwischen Schülern und Lehrern hierbei hilfreich seien.

Unterstützt werde der Schulübergang unter anderem auch mit Angeboten der individuellen Förderung und mit zahlreichen musischen und künstlerischen Aktivitäten.

Mareike Clarke hat die Fächer Deutsch und Pädagogik studiert. Durch ihre Arbeit an einer Grundschule konnte die 33-Jährige bereits wertvolle Einblicke für ihre Tätigkeit gewinnen; seit Januar 2019 war sie an der pädagogischen Planung der neuen Grundschule in Neuenheerse beteiligt. Dort unterrichtete sie nach der Eröffnung parallel zu ihrer Tätigkeit am Gymnasium zwei Jahre lang als Klassenleitung.

Mit ihrer Arbeit möchte die dreifache Mutter neue Impulse im Bereich des Schulübergangs setzen und den bestehenden Kontakt mit den benachbarten Grundschulen ausbauen. Sie schätzt den direkten Kontakt zu ihren Schützlingen. „Ich bin bereits viel in der Erprobungsstufe eingesetzt. So kann ich direkt sehen, was gut läuft und was noch stärker vorangetrieben werden sollte.“

Die Lernzeit wurde von Mareike Salmen wesentlich mitinitiiert und bildet seit einigen Jahren einen festen Bestandteil im Stundenplan der Fünft- und Sechstklässler. Bei der Lernzeit geht es wesentlich um die Förderung des selbstständigen Lernens. Salmen, die von Haus aus Musiklehrerin ist, hat auch das Erprobungsstufenkonzept „Auf die Bühne“ mitentwickelt und nach Kräften gefördert. „Die Kinder sollen ihren Neigungen entsprechend die Möglichkeit haben, sich auf der Bühne im Theaterspiel, im Chor oder in der Bläsergruppe auszuprobieren und neue Erfahrungen zu machen.“