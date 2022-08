Ministerin Josefine Paul zu Gast in Brakel

Brakel

Eine Premiere war es gleich in zweierlei Hinsicht: Zum ersten Mal ehrte eine Ministerin das Kulturform des Kreises Höxter im Berufskolleg in Brakel durch ihren Besuch. Für Josefine Paul (Grüne), Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, war der Eintrag in das hölzerne „Goldene Buch“ der Stadt Brakel am Mittwoch, 3. August, ebenfalls eine Premiere.

Von Ralf Brakemeier