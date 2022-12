Mit Brakel-Gutschein ein Stück Heimat verschenken

Brakel

Der Brakeler Werbering und die Stadt Brakel machen auf verschiedene Gutschein-Angebote zur Weihnachtszeit in Brakel aufmerksam. „Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr wieder unterschiedliche Weihnachtsaktionen hier in Brakel angeboten werden können“, berichtet Bürgermeister Hermann Temme.