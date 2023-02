Mord und Totschlag in der Bücherei Brakel

Die katholische öffentliche Bücherei (KÖB) am Kirchplatz in Brakel wird am Freitag, 10. März, zum Tatort der besonderen Art.

Das Team der KÖB hat von 19 Uhr an eine Kriminacht organisiert und möchte Besucherinnen und Besuchern die spannendsten Seiten (in) der Bücherei vorstellen.

Angeboten werden Leseproben aus dem breiten Spektrum an Krimis und Thrillern im Bestand der Bücherei: packende Ostfriesen-Krimis, eine unerwartete Ermittlerin in der Uckermark oder bitterböse Verbrechen in der beschaulichen Schweiz, von den düsteren, schneebedeckten Weiten Lapplands bis in die Lavendelfelder der Provence.

Anregungen für Lesefreunde

„Neben bekannten und teils fürs Fernsehen verfilmten Reihen werden auch weniger bekannte Autoren und Titel vorgestellt, sodass selbst Lesefreunde, die die Bücherei bereits kennen, noch ein paar neue Anregungen erhalten können“, ist das Büchereiteam überzeugt.

Zur besseren Planung bittet die Bücherei um Voranmeldung bis Donnerstag, 9. März, entweder während der Öffnungszeiten oder per E-Mail unter [email protected]. Im Eintrittspreis von 5 Euro sind auch Getränke enthalten. Zudem wird auch ein kleiner Imbiss angeboten.