Musikfestival vor Hembsener Naturkulisse

Nach dem großen Erfolg des ersten „Festivälchens“ im vergangenen Jahr, bei dem sich über 300 Musikbegeisterte am Hembser Uhlenberg eingefunden haben, winkt auch in diesem Jahr ein „breites Angebot regionaler und überregionaler Musikbands in einer Naturkulisse bei bezahlbaren Preisen und bester Stimmung“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Besonders eingeladen sind in diesem Jahr auch die kleinen Musikfans und ihre Eltern, für die das Hamburger Duo „Deniz & Ove“ am Nachmittag ein kindgerechtes Musikprogramm anbietet. Kinder bis zwölf Jahre erhalten natürlich freien Eintritt.

Das sind die Bands

Bestätigt sind außerdem die folgenden Bands: Roken aus Brakel, jenobi aus Hamburg, Dusk Till Dawn aus Brakel, Conta aus Münster und Grillmaster Flash aus Bremen.

Deniz und Ove wollen für die Kinder spielen. Foto: Björn Weinbrandt

Der Einlass für das Musikfestival beginnt um 15 Uhr am Uhlenberg in Hembsen. Karten gibt es unter www.kraut-und-rueben.org. Der Eintrittspreis an der Tageskasse beträgt 20 €.

Förderung von der Sparkasse Höxter

Der im Jahre 2018 gegründete gemeinnützige Hembser Kulturverein hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Programm im Kreis Höxter für alle Altersgruppen zu erweitern. Damit dies möglich ist, beteiligt sich die Sparkasse Höxter mit einer Spende in Höhe von 500 Euro am Vorhaben.