Nach Unfall mit Fahrrad in Brakel: Polizei sucht Autofahrerin

Die Polizei ist auf der Suche nach einer Frau, die am Freitag, 18. November, um 7.45 Uhr mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen ist. Wie Polizeisprecher Jörg Niggemann berichtet, steht hier nicht der Vorwurf der Fahrerflucht im Raum.

„Es geht hier nur um die Schadensregulierung“, stellte er auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES klar

Ein schwarzer Kleinwagen wollte aus der Straße „Am Thy“ nach links auf die Rosenstraße abbiegen und stieß dabei mit einem Fahrradfahrer zusammen, der von rechts aus der Rosenstraße kam.

Der Fahrradfahrer wurde nicht verletzt, stellte zunächst auch keine Beschädigungen am Rad fest.

Die Autofahrerin kümmerte sich um den Radfahrer, man sprach miteinander, jedoch wurden keine weiteren Personalien ausgetauscht, bevor beide ihre Fahrt fortsetzten.

Im Nachhinein stellte der Radfahrer doch noch Beschädigungen an seinem Fahrrad fest, weshalb die betroffene Autofahrerin nun gebeten wird, sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen.

Sie ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß mit weißen Haaren und fuhr einen schwarzen Kleinwagen mit den Kennzeichenfragmenten HX-W.