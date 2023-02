Narren von Brakel Radau besuchen den Landtag

Nach der Begrüßung durch den Landtagsabgeordneten Matthias Goeken erfolgte die Übergabe des Landtagsorden 2023. Im Anschluss führte Herr Matthias Goeken das Prinzenpaar und Radau-Vize Steffen Rehermann durch den Landtag und bot einen guten Einblick in seine Arbeit für den Kreis Höxter und das Land NRW.

„Während der Besichtigung trafen wir noch den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und den Innenminister Herbert Reul“, berichtete Prinz Hermann. „Unser Dank gilt Matthias Goeken für die großartigen Eindrücke aus dem närrischen Landtag“, lobte Steffen Rehermann das Engagement von Matthias Goeken.

Nach der gesamten Vorstellung aller Tollitäten folgte noch ein buntes Rahmenprogramm im Foyer des Landtages. „Es war für uns ein wunderschönes Erlebnis, andere Tollitäten aus NRW zu treffen“, berichtete das Brakeler Prinzenpaar. Nun freuen sich Prinz Hermann I und Prinzessin Eva I auf die Besuche in den Altenheimen in Brakel und Bökendorf. An Weiberfastnacht folgt dann der Besuch in der Gemeinschaftsgrundschule Brakel und der Sturm auf das Rathaus um 11.11 Uhr.

Am Samstag, 18. Februar, beginnt um 14.11 Uhr zum Abschluss der närrischen Tage der 16. große Karnevalsumzug durch die Brakeler Innenstadt. „Ich freue mich schon sehr, mit allen Närrinnen und Narren aus Brakel und der Region bei unserem Karnevalsumzug zu feiern“, berichtete Prinzessin Eva I..