Neustart beim Musikverein Bökendorf

Der Musikverein Bökendorf veranstaltet ein Konzert an diesem Samstag, 1. Oktober. Beginn ist um 19.30 Uhr in die Sport- und Freizeithalle Bökendorf. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr, das Jugendorchester des Musikvereins spielt schon von 19 Uhr an. Der Eintritt ist frei.

Das Konzert steht als erstes abendfüllendes Konzert des Musikvereins nach der Corona-Pandemie unter dem Motto „Musikverein Bökendorf und Freunde – Thank you for the music“ und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit einem Schwerpunkt auf Filmmusik, so wie es sich die Mitglieder des Musikvereins selbst gewünscht haben.

Zu hören sein werden Melodien bekannter Filmmusikkomponisten wie John Williams, Alan Silvestri und Hans Zimmer wie zum Beispiel die Musik aus „Star Wars“, „The Avangers“ und „Inception“, aber auch Melodien aus „The Greatest Showman“ und „Pirates oft the Caribbean“.

„Während der Corona-Pandemie waren Blasorchesterkonzerte nur sehr eingeschränkt möglich. Wir haben uns daher entschlossen, unser erstes großes Konzert nach dieser Zwangspause unter das Motto 'Musikverein Bökendorf und Freunde – Thank you for the music' zu stellen und dazu befreundete Musikerinnen und Musiker einzuladen mitzuspielen. Während der Corona-Pandemie haben wir schmerzlich gemerkt, wie sehr uns das gemeinsame Musizieren fehlt. Wir sind daher sehr dankbar, wieder Musik machen zu dürfen. Gleichzeitig hat uns die Musik auch durch die Pandemie geholfen: wir haben Noten zum Üben zu Hause verteilt, an der Aktion Fensterkonzerte teilgenommen und jede Möglichkeit genutzt, draußen und mit Abstand gemeinsam zu musizieren. Durch ein Instrumentenkarussell konnten wir sogar Nachwuchsmusikerinnen und -musiker gewinnen. Auch dafür sind wir sehr dankbar. Während der Pandemie ist auch der Kontakt zu befreundeten Musikerinnen und Musikern eingeschlafen, den wir jetzt mit diesem Konzert wiederbeleben möchten“, so die Vorsitzende des Musikvereins, Karin Laufer.

Das Konzert und die Vorbereitung durch ein Probenwochenende in der Jugendherberge Detmold werden gefördert durch den Bundesmusikverband Chor und Orchester aus dem Förderprogramm Impuls. Ein Wochenende lang konnten auf diese Weise mehr nicht 40 Musikerinnen und Musiker das Konzertprogramm in Satz- und Gesamtproben, teilweise unter der Leitung externer Dozenten, gründlich erarbeiten und gleichzeitig eine generationenübergreifende Gemeinschaft erleben und festigen.

Getreu dem Motto „Musikverein Bökendorf und Freunde“ hoffen die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Dr. Ansgar Brunn und Bernd Laufer nun, viele Freunde ihrer Blasmusik zu dem Konzert begrüßen zu dürfen. In der Pause und nach dem Konzert ergibt sich bei kühlen Getränken sicher auch die Gelegenheit zum lange vermissten Austausch.