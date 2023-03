Ökumenische Flüchtlingshilfe Brakel seit 30 Jahren aktiv

Brakel

„Mit Ihrem Handeln machen Sie unseren Ort wärmer und reicher. Deshalb kann ich nur hoffen, dass Sie so aktiv bleiben und sage aus ganzem Herzen Danke“, so würdigt Brakels Bürgermeister Hermann Temme den 30. Geburtstag der Ökumenischen Flüchtlingshilfe in Brakel.