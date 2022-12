Radfahren im Alltag soll attraktiver werden

Kreis Höxter/Brakel

Die Initiative des Kreises Höxter, das Radfahren im Alltag zu stärken, kommt nach Ansicht der Verantwortlichen gut an. Mehr als 70 Interessierte nahmen an der Auftaktveranstaltung in der Stadthalle in Brakel teil. „Auch bei der gleichzeitig gestarteten Online-Beteiligung sind in kurzer Zeit schon etwa 170 Vorschläge eingegangen“, betont die Leiterin der Abteilung Straßen des Kreises Höxter, Heike Lockstedt-Macke. Sie lädt weitere Fahrradbegeisterte zum Mitmachen ein.