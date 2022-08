Renten-Experten referieren in Brakel

Die Katholische Landvolkshochschule Hardehausen und das Seniorennetzwerk Kreis Höxter veranstalten am Samstag, 10. September, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in Brakel einen Infotag zum Thema „Altersvorsorge - Sorge vor dem Alter?“

Die Diskussion um das Rentensystem hinterlässt bei den Menschen in Deutschland Spuren. Viele machen sich Sorgen, dass sie im Alter arm sein könnten und nur eine geringe Rente bekommen. Dennoch sehen große Teile der Bevölkerung sehen trotz des sinkenden Niveaus der gesetzlichen Rente von zusätzlicher Vorsorge ab.

Was tun für eine gute Rente?

Bei diesem Infotag besprechen die Teilnehmer mit Experten aus den Bereich der Rentenversicherung, was Berufstätige tun um einmal eine auskömmliche Rente zu bekommen. „Wir erläutern, was Rentner beachten müssen. Und wir diskutieren, welche Weichen in der Poliitk für die Zukunft des Rentensystems gestellt werden, eingebettet in die ethische Debatte um Generationengerechtigkeit und Generationenvertrag“, teilt die Landvolkshochschule in einer Presseaussendung mit.

Teilnahme ist kostenlos

Veranstaltungsort ist das Katholische Pfarrzentrum, Klosterstraße 9, Brakel. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben.

Eine vorherige Anmeldung ist notwendig, bis zum 3. September an die Katholische Landvolkshochschule Hardehausen, Abt-Overgaer-Str. 1, 34414 Warburg, Telefon 05642/9853-200, [email protected], www.lvh-hardehausen.de