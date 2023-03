Riesel feiert 100 Jahre Spielmannszug

Der Spielmannszug Riesel von 1923 wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Zu diesem Anlass haben die Musiker erstmals ein Probenwochenende in der Jugendherberge Wewelsburg durchgeführt.

Mit der Idee zu einem erstmaligen Probewochenende in der 100-jährigen Vereinsgeschichte hat der Verein aktuellen und zukünftigen Mitgliedern ein neues attraktives Probeformat geboten. Sie sind in die Jugendherberge Wewelsburg gefahren und haben dort drei produktive und lustige Tage verlebt.

Sehr groß war die Freude als feststand, dass die Projektidee eines Probewochenendes von dem Bundesmusikverband für Chor und Orchester (BMCO) im Rahmen des bundesweiten Programms „IMPULS“ gefördert wird. Im Frühjahr 2022 haben die Musiker nach der Coronapause wieder mit ihren wöchentlichen Übungsabenden begonnen. Aufgrund der kurzen Zeitspanne bis zu den ersten Auftritten konnten keine neuen Musikstücke einstudiert werden.

Neue Stücke einstudiert

Durch die Fokussierung, den Anreiz einer neuen örtlichen Umgebung wie der Wewelsburg sowie den Einsatz von externen Referenten konnte der Spielmannszug Riesel ihre Musiker wieder für die neue Saison motivieren und das musikalische Wissen erweitern. Für das Probewochenende wurden Anna Laufer und Ludger Potthast als externe Referenten eingeladen, mit den Musikern neue Musikstück wie „Narcotic“, „Griechischer Wein“ und das „Westfalenlied“ einzustudieren.

Zuerst haben sich die Mitglieder des Spielmannszuges in Registerproben mit den unterschiedlichen Flötenstimmen, den Lyra und dem Schlagwerk den neuen Musikstücken genähert und dann in einer abschließenden Gemeinschaftsprobe am Feinschliff gearbeitet. Die Musiker freuen sich schon darauf, die neuen Stücke in den kommenden Auftritten zu präsentieren.

Das Probewochenende ist nur eine Veranstaltung in dem Jubiläumsjahr. Der Höhepunkt für den Verein wird die 100-jährige Jubiläumsfeier am Samstag, 20. Mai, sein, zu der benachbarte Musikvereine und das Dorf eingeladen werden.