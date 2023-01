Rückblick der Leitstelle des Kreises Höxter

Für die Leitstelle des Kreises Höxter ging mit 2022 ein arbeitsreiches Jahr zu Ende. „In der Zeit vom 1. Januar bis zum 23. Dezember 2022 wurden in der Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst des Kreises Höxter in Brakel insgesamt 35.717 Einsätze bearbeitet“, blickt Leitstellenleiter Daniel Wulf zurück.

Die Kreisleitstelle in Brakel ist umgebaut worden.

Diese Einsätze beziehen sich auf Hilfeersuchen von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kreis Höxter und Gebieten angrenzender Kreise und Länder, die die Leitstelle Kreis Höxter in der Notfallrettung mitzuversorgen hat.

Insgesamt 35.717 Einsätze bearbeitet

Das Einsatzaufkommen im Bereich Rettungsdienst betrug 33.279 Einsätze, für den Bereich der Feuerwehr waren 2438 Einsätze zu verzeichnen. Somit mussten durch die Leitstelle des Kreises Höxter insgesamt 35.717 Einsätze organisiert und koordiniert werden.

Gegenüber dem Jahr 2021mit insgesamt 33.006 Einsätzen (31.115 Rettungsdienst- und 1891 Feuerwehreinsätzen), ist das Einsatzaufkommen im Rettungsdienst und bei den Feuerwehren gestiegen.

Im Jahr 2022 stand unter anderem der Umbau der Leitstelle im Vordergrund. Insgesamt 1,4 Millionen Euro sind in die Erweiterung und Modernisierung der Leitstelle investiert worden. Die Erweiterung war notwendig geworden, weil sich die Zahl der Einsätze in 20 Jahren von 15.000 auf 33.000 mehr als verdoppelt hat und gerade in den letzten Jahren rasant angestiegen ist.

Mehr Platz für die Disponenten

Der neue Leitstellenraum umfasst nun fast 170 Quadratmeter, fast 100 Quadratmeter mehr als vorher. Dort können bis zu sieben Disponenten gleichzeitig in einer Schicht arbeiten, wenn dies im Ernstfall oder bei kreisübergreifender Unterstützung erforderlich sein sollte.

Ein großer Wandmonitor dient der Lagedarstellung, die von allen sieben Disponenten-Plätzen aus gut verfolgt werden kann. Darüber hinaus sind zusätzliche Technik- und Büroräume geschaffen worden. Für den 24-Stunden-Dienst stehen ein Sozialtrakt mit Umkleide-, Dusch- und Ruhemöglichkeiten zur Verfügung.

Vernetzung weiter vorangetrieben

Auch die Vernetzung des Leitstellenverbund Höxter, Lippe und Paderborn wurde 2022 vorangetrieben. „Das bedeutet zum Beispiel, dass beim Ausfall einer Leitstelle die Disponenten des betroffenen Nachbarkreises nahtlos an Disponenten-Plätzen einer anderen Leitstelle im Verbund weiterarbeiten können. Allein die Angleichung der hochkomplexen Einsatzleitsysteme und Kommunikationstechnik war eine sehr anspruchsvolle Aufgabe“, so Leitstellenleiter Wulf.

Im dritten Quartal 2022 wurde die App „Kat-Retter“ eingeführt. „Vor allem bei Herz-Kreislauf- Stillständen zählt zur Rettung von Menschenleben jede Minute. Durch das Alarmierungssystem kann die Überlebensrate für Menschen durch qualifizierte Ersthelfer signifikant verbessert werden“, sagt Thomas Krämer, Leiter der Abteilung Rettungsdienst des Kreises Höxter. In 2023 soll der Teilnehmerkreis phasenweise erweitert werden.