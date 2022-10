Schach auf dem Stadtstrand Brakel

Bisher fand das Freiluftschachturnier immer auf dem Schachfeld der Minigolfanlage am Kaiserbrunnen statt.

Der Schachverein baute dieses Mal gleich zwei Freiluftschachbretter auf: ein Demonstrationsbrett zum Analysieren und eine Tischreihe mit sechs Brettern für Kinder und Jugendliche zur Heranführung an das Schachspiel.

Davon wurde von den Kindern reger Gebrauch gemacht. Die Vorsitzende des Schachvereins, Heidi Kluge, hat mit Engagement die Kinder mit Tipps begleitet.

Das Hauptturnier am größeren Schachfeld wurde pünktlich um 10 Uhr von Spielleiter Wolfgang Dirichs eröffnet und war mit dem Sieg von Luca Esfehanian gegen 17.30 Uhr beendet.

Acht Spieler kämpften um die Schachkrone mit der Einführung eines neuen Wanderpokals. Luca Esfehanian durfte den vorhergehenden Pokal nach dreimaligem Gewinn in Folge behalten.

Neben sechs Vereinsmitgliedern nahmen auch zwei Nichtmitglieder an der Hauptrunde teil. Dieses waren Alexander Martens mit Sohn Peter. Jeder Spieler musste beim Schachmodus „Jeder gegen jeden“ sieben Mal antreten.

Hinter Luca Esfehanian mit fünf Siegen, zwei Unentschieden und somit sechs Punkten kam Alexander Martens mit fünf Punkten als Zweitbester in die Siegerliste. Dritter wurde Alexander Schmidt.

Die weiteren Plazierungen lauten Heidi Kluge, Walter Holl, Wolfgang Dirichs, Markus Sievers und Peter Martens.

Das nächste Schachturnier ist als fünf Minuten-Blitzschach am Samstag, 12. November, in einer der beiden Vereinsspielstätten, in Dringenberg in der Gaststätte zum Goldenen Anker, gepant. Beginn ist um 10 Uhr.

Auch hier sind nicht im Verein spielende Schachinteressierte als Mitspieler oder Zuschauer herzlich willkommen.

Die Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel/Bad Driburg sucht zudem neue Mitglieder. Der Spiel- und Trainingsbetrieb wird wöchentlich im Wechsel um 19 Uhr in Brakel im Seminarraum der Stadthalle und in Dringenberg ausgetragen. In der geraden Kalenderwoche donnerstags in Brakel, in der ungeraden Woche dienstags in Dringenberg.

Kontaktadressatin des Schachvereins Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel/Bad Driburg ist Heidi Kluge mit der Handynummer 0179/6808948.