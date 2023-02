Schützen feiern Lichtmessball in Brakel

Brakel

„Wir sind wieder da! Endlich wieder Lichtmessball feiern – so wie wir es kennen und lieben“, mit diesen Worten hat Schützenoberst Karl-Heinz Neu am Samstagabend die Gäste des Lichtmessballs in er Stadthalle Brakel begrüßt. Und die zeigten deutlich, dass sie das Feiern in Corona-Zeiten nicht verlernt haben.

Von Frank Spiegel