Schützenfest in Beller steht vor der Tür

Die Schützengilde St. Josef Beller lädt von Samstag, 3. September, bis Montag, 5. September, zum traditionellen Schützenfest ein. Das Königspaar Elisabeth und Helmut Weinreich übernehmen in diesem Jahr, wie bereits in 2009, die Regentschaft.

Ganz traditionell wird in Beller am ersten Septemberwochenende Schützenfest gefeiert.

Den Hofstaat bilden Birgit und Otto Groppe, Margot Stamm-Beineke und Karl Beineke, Monika Becker und Franz Groppe sowie Nicole und Karsten Happe. Festwirt ist Ferdi Rehrmann aus Erkeln.

Ablauf des Schützenfests in Beller

Samstag, 3. September

Ab 16.30 Uhr Ständchenbringen durch den Spielmannszug und den Musikzug Hembsen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Brakel.

20 Uhr Beginn des Schützenballs in der Gemeindehalle mit der Tanz- und Party-Band Nightlive.

Sonntag, 4. September

13.30 Uhr Antreten der Schützen an der Gemeindehalle.

14 Uhr Start des Festumzugs mit anschließender Kranzniederlegung und Festansprache am Ehrenmal.

16 Uhr Kaffee und Kuchen für alle Besucher in der Gemeindehalle, währenddessen Konzert des Musikzuges Hembsen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Brakel. (Ende offen.)

Montag, 5. September

9 Uhr Schützenmesse für die Lebenden und Verstorbenen der Schützengilde.

10 Uhr Schützenfrühstück in der Gemeindehalle. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Brakel und die Tanz- und Partyband Nightlive. (Ende offen, es findet kein Schützenball statt.)

„Der Vorstand der Schützengilde Beller und das Königspaar freuen sich auf zahlreiche Gäste aus nah und fern, um wieder ein unvergessenes Schützenfest im kleinen Nethedorf Beller zu feiern“, heißt es in der Ankündigung der Beller Schützengilde.