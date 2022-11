Schützenverein Brakel schießt nicht mehr freitags

Brakel

Der Bürger-Schützenverein von 1567 Brakel will sein Schützenfest für alle Beteiligten attraktiver gestalten. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung hat die Vereinsführung erste Pläne vorgestellt, diese haben inzwischen konkretere Formen angenommen. Unter anderem soll der König nicht mehr am Schützenfest-Freitag ermittelt werden. Zur Disposition steht zudem der Ort, an dem gefeiert wird.

Von Frank Spiegel