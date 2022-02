Sonderpreis für Schulen der Brede in Brakel

In diesem Jahr stand der UGO-Schulpreis unter dem Motto „Digitale Projekte“: Prämiert wurden dabei Anstrengungen, die „die Schülerinnen und Schüler vorbildlich über Digitalisierung zu gutem Unterricht führen“, heißt es in der Ausschreibung.

Das Projekt müsse insbesondere im Lockdown zur Fortführung eines guten Unterrichts geführt haben, zudem sollten zumindest Teile davon auch in der Zukunft weiter genutzt werden können. Der UGO-Vorsitzende Thomas Koch sowie der Landrat des Kreises Paderborn, Christoph Rüther, zeigten sich begeistert von den zahlreichen erfolgreichen Projekten, die an der Brede umgesetzt worden sind.

Die stellvertretende Schulleiterin und Antragstellerin Bärbel Lüttig sowie die MINT-Koordinatorin Birgit Niemann verfolgten die digitale Preisverleihung gemeinsam mit einigen besonders engagierten MINT-Schülerinnen und Schülern: Melina Stamm bestreitet gerade die 2. Runde der Chemie-Olympiade, Sophia Kutz bereitet sich derzeit auf ihre „Jugend forscht“-Teilnahme vor, Fabian Schrick und Aaron Scheid haben die 2. Runde der Internationalen Jugend- Science-Olympiade erfolgreich absolviert. Gemeinsam teilten sie ihre große Freude über den herausragenden Erfolg, verfolgten aber ebenso die Laudationes der weiteren preistragenden Schulen.

Stellvertretende Schulleiterin Bärbel Lüttig: „Dass die Schulen der Brede den UGO-Sonderpreis erhalten, freut mich gerade deshalb, weil er die vielfältige Arbeit der Lehrkräfte im MINT-Bereich sowie in der Studien- und Berufswahlorientierung an unserer Schule in besonderem Maße würdigt. Dass es damit in beiden Bereichen in hervorragender Weise gelungen ist, neue, kreative und vielfach digital gestützte neue Wege zu gehen, um unsere Schüler kompetent auf die Herausforderungen der zukünftigen Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten, bestärkt und motiviert zugleich für unser weiteres Engagement in diesen Bereichen.“