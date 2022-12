Sport, Kunst und Musik prägen Bökendorfer Weihnacht

Vielfältiges Programm an und in der Ideenwelt – „Tischlein deck Dich“ bekommt Spende

Brakel-Bökendorf

Mit Eisstockschießen und einem Luftgewehr-Wettstreit kommt die Bökendorfer Weihnacht am Samstag, 17. Dezember, in und an der Ideenwelt in diesem Jahr ausgesprochen sportlich daher. Aber auch Musik- und Kunstfreunde kommen auf ihre Kosten. Hinzu kommt von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Dezember, der Koffermarkt im Carport neben der Ideenwelt.

Von Frank Spiegel