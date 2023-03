Die Investitionen sind in Brakel so hoch wie nie. Diese Ausgaben werden durch Darlehn und Kredite finanziert. 3,7 Millionen Euro weist der Ergebnisplan 2023 als Defizit aus. Auf der jüngsten Ratssitzung stimmten trotzdem vier der fünf Fraktionen dem Haushaltsplan 2023 zu.

Bündnis 90/Die Grünen stimmten, wie Fraktionschefin Ulrike Hogrebe-Oehlschläger im Gespräch mit dem WB erklärte, „schweren Herzens zu, denn unsere beiden Anträge zum Haushalt sind mehrheitlich abgelehnt worden“, sagte Hogrebe-Oehlschläger. Bei den beiden Anträgen geht es zum einen um das Sportstättenkonzept. Der Haushaltsansatz von 250.000 Euro wird mit Sperrvermerk versehen, bis ein aktuelles Sportstättenkonzept vorliegt. Das war ein Wunsch der Grünen. Der zweite Antrag betrifft die Sporthallennutzung mit der Bitte, die Hallenbelegungszeiten zur Einsparung von Betriebskosten zu untersuchen. Auch dieser Plan wurde abgelehnt. Positiv sieht die Fraktion 90/die Grünen, dass der Haushaltsansatz für das Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen wird auf 650.000 Euro erhöht wird. „Somit kann das Feuerwehrhaus Frohnhausen in diesem Jahr gebaut werden“, sagte Ulrike Hogrebe-Oehlschläger. Positiv sieht sie auch den Abriss der Bauruine Alte Molkerei in Gehrden, für den in den Haushalt 2023 ein Ansatz von 400.000 Euro eingestellt wurde.