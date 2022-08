Stadt Brakel zieht positive Annentags-Bilanz

Positiv angetan vom Annentags-Besucherandrang war Norbert Loermann, Fachbereichsleiter Bürgerservice im Brakeler Rathaus. „Es kamen geschätzt zwischen 300.00 und 320.000 Besucher – das ist mehr, als ich befürchtet hatte“, sagte er bei der Bilanz-Pressekonferenz am Dienstag. Ebenfalls positiv: Es gab deutlich weniger „Alkoholleichen“ als in der Vergangenheit.

Wie Leonie Stork und Moritz Nutt von der Ortsleitung des DRK Brakel berichteten, mussten in diesem Jahr nur zwei Personen alkoholbedingt die Hilfe der Retter in Anspruch nehmen. „Das waren in den vergangenen Annentagen deutlich mehr. Ich hatte hier an sich mit einer Steigerung gerechnet, weil möglicherweise vor allem junge Menschen den Umgang mit Alkohol verlernt haben“, beschrieb Leonie Stork.