Stadtstrand Brakel: Akteure können sich melden

Brakel

Sand, Palmen und Liegestühle sorgen in diesem Sommer endlich wieder für Urlaubsfeeling pur, denn vor dem Historischen Rathaus in Brakel wird erneut ein riesiger Sandstrand aufgebaut. Bereits zum dritten Mal findet in der Zeit vom 19. August bis 3. Oktober in der Brakeler Innenstadt der „Stadtstrand“ statt