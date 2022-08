Stadtstrand in Brakel macht Spaß

Brakel

Während Greta noch sucht, ist Lukas schon fündig geworden: Im Sand des Stadtstrandes auf dem Brakeler Marktplatz haben beide an dessen Eröffnungstag nach Schätzen in Form von Goldmünzen gesucht. Auch wenn die in Wirklichkeit nicht goldig sind, gibt es Preise – auch für Greta, die wenig später auch für ihre Suche belohnt wird.

Von Frank Spiegel