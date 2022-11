Täter entwenden in Brakel Bargeld und Schmuck

Einbruch in ein Einfamilienhaus - hoher Schaden

Brakel

Im Berthold-Lauffmann-Weg in Brakel verschafften sich unbekannte Täter am Samstag, 27. November, zwischen 16 und 17.30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie an der Rückseite des Gebäudes die Terrassentür aufhebelten.