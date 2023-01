Theatergruppe Bellersen begeistert mit Komödie

„Wenn einer eine Reise macht, dann kann er viel erzählen.“ Davon können die Reisenden ein Lied singen, die mit ihrem ICE auf dem Weg nach Bielefeld mit einem Triebwerksschaden in Bellersen stranden – ohne Hoffnung und Chance auf einen Anschlusszug, ohne Aussicht auf Weiterfahrt und ein Taxi.

Zug mit skurillen Gästen strandet in Tourismus-Musterdorf

Der Landstreicher (Manuel Ahrens) fühlt sich auf seinem Nachtlager am Bahn-steig gestört, läuft in seiner Rolle aber zu Höchstform auf.

Das ist die Situation, der sich in der Komödie der jungen Mainzer Autorin Winnie Abel „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ in der Meinolfushalle die Reisenden stellen müssen. Die Theatergruppe im TuS Bellersen hat am Wochenende mit der Aufführung Premiere gefeiert.