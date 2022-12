Theatergruppe Brakel-Bellersen muss Premiere vor Jahreswechsel absagen

Ein Darsteller ist erkrankt. Daher bleibt dem Ensemble keine andere Wahl.

Alle weiteren Aufführungstermine bleiben aber bestehen. Die Akteurinnen und Akteure werden mit ihrem Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ am Samstag, 7. Januar 2023, um 18 Uhr, am Sonntag, 8. Januar, um 15 Uhr mit Kaffee und Waffeln, am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 15. Januar, um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen zu erleben sein.

Die Gruppe startet also im neuen Jahr durch. Kartenbestellungen sind über telefonische Reservierung möglich unter 0175/2012861 in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Tickets kann man sich zudem online sichern unter www.tusbellersen.com.