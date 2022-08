TV 1890 Brakel startet mit Judo-Pädagogik  durch

Brakel

Der TV 1890 Brakel und Judomeister Christian Sonnenschein bieten in Kooperation Judo-Pädagogik für Kinder zwischen 5 bis 12 Jahren an. Vier Gruppen werden zukünftig Mittwochs und Donnerstags in der Turnhalle der Grundschule in der Klöckerstraße trainieren.

Von Iris Spieker-Siebrecht