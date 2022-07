Unfall auf der B64 bei Hembsen: zwei Verletzte

Bei einem Alleinunfall eines Autos auf der B64 bei Hembsen sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr Brakel in den sozialen Medien mit.

„Mit Hilfe der Kräfte aus Beller, Brakel und Hembsen konnte eine Person zeitnah und schonend aus dem verunfallten Auto befreit werden, die andere Person hatte sich bereits im Vorfeld selbst befreien können. Die B64 bei Hembsen war während des Einsatzes komplett gesperrt“, heißt es von Seiten der Feuerwehr.

Der Renault war gegen 2 Uhr auf der B64 in Richtung Höxter unterwegs, in Höhe Hembsen kam er aus noch nicht geklärter Ursache von der Straße ab und kippte auf die Seite. Beide verletzten Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht.