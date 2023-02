Unfallflucht in Brakel: Unbekannter beschädigt Mercedes

Die Unfallflucht ereignete sich am Montag, 27. Februar, zwischen 8 und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz, der sich an der Einmündung Frankenpfad / Am Heineberg befindet. Wie die Polizei berichtet, stellte eine 27-jährige Brakelerin ihren schwarzen Mercedes-Benz in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die rechte Fahrzeugseite zerkratzt und die Zierleiste der hinteren Tür abgebrochen.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen an der Örtlichkeit festgestellt oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.