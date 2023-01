Urteil: Vergewaltiger (19) aus Brakel muss ins Gefängnis

Nach mehr als zwei Monaten Prozessdauer hat das Landgericht Paderborn jetzt sein Urteil über einen jungen Mann aus Brakel gefällt: Er muss für fünfeinhalb Jahre in Haft – als Strafe für die äußerst brutale Vergewaltigung einer Frau, aber auch für weitere Delikte, die er zuvor begangen hatte.

Täter hat 34-Jährige in einem Park in Münster überfallen

Die Tat war aus Sicht der 5. großen Jugendkammer ziemlich skrupellos: Der mutmaßlich 19 Jahre alte Brakeler hatte im Mai vergangenen Jahres eine 34-Jährige in Münster in einem Park in der Innenstadt, nicht weit entfernt vom Bahnhof, nicht nur vergewaltigt, sondern die Frau auch schwer zusammengeschlagen und massiv gewürgt.