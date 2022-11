Vergewaltigung: Prozess gegen 19-Jährigen aus Brakel fortgesetzt

Dazu beschäftigte sie sich am zweiten Prozesstag ausführlich auch mit der Lebensgeschichte des Angeklagten, die in einem Jugendverfahren immer eine bedeutende Rolle spielt. Wobei derzeit das wahre Alter des jungen Mannes noch gar nicht klar ist: Er gibt an, im Jahr 2003 geboren zu sein, aber nach Worten der Vorsitzenden Richterin Nicole Klein gibt es „ganz viele verschiedene Geburtsdaten in den Akten.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch