Zwei Mädchen bei Unfall in Brakel schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen sind ein elf- und ein zwölfjähriges Mädchen am Donnerstag aus Brakel in Krankenhäuser gebracht worden – sie sind mit einem Auto zusammengestoßen.

Bei einem Unfall in Brakel sind am Donnerstag zwei Mädchen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr in einer Unterführung der Warburger Straße in Brakel nahe der Einmündung Am Bahndamm. „Die beiden dunkel gekleideten Fußgängerinnen waren auf dem Gehweg Richtung Gewerbegebiet unterwegs. Hinter einem vor einer Ampel wartenden Bus überquerten sie dann die Fahrbahn und wurden von dem silbernen Opel einer 51-jährigen Frau aus Willebadessen erfasst“, erläutert Polizeisprecher Edison Buch die Situation.

Das elfjährige Mädchen prallte laut Polizei auf die Motorhaube und anschließend auf die Windschutzscheibe des Autos, die Zwölfjährige kollidierte mit der Fahrertür. Beide Mädchen wurden vor Ort ärztlich versorgt und anschließend in Krankenhäusern aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kann eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden.

Die Unterführung war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt.