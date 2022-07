Brakeler Realschüler hinterlassen Spuren

„Wir hinterlassen Spuren“ – unter diesem Motto konnte die Gesamtschule Brakel in diesem Jahr wieder in einer gemeinsamen Feier in der Stadthalle 135 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 entlassen.

In einer sportlichen Rede ermunterte Fachbereichsleiter Norbert Loermann die Absolventinnen und Absolventen dazu, nun nicht nur die Verteidigung zu stärken, sondern selbstbewusst in den Angriff zu gehen und Tore zu schießen und damit zu punkten. Die regionale Wirtschaft benötige sie als gut ausgebildete junge Menschen mehr denn je.

Danach nutzten die Klassen die Gelegenheit sich und ihre Entwicklung der vergangenen sechs Jahre in selbstgedrehten Filmen zu präsentieren, die viel Schmunzeln, Lachen aber auch Wehmut bei allen Anwesenden aufkommen ließen.

Sandra Florsch hinterfragt in ihrer Rede das Motto des Jahrgangs und stellte zunächst die Frage, was „wir“ in diesen Zeiten bedeute. Sie betonte, wie wichtig die Gemeinschaft und der Zusammenhalt gerade in krisenhaften Situationen sei.

Sie konstatierte, dass es wichtiger als alle individuellen Erfolge sei, Spuren in anderen Menschen zu hinterlassen und zuzulassen, dass diese auch jede und jeden Einzelnen prägen. Dennoch lobte sie auch die Erfolge des Jahrgangs, welcher die jeweiligen Prognosen nicht nur gehalten, sondern in vielen Fällen zum Teil sogar deutlich übertroffen hat.

So konnte Sandra Florsch an diesem Abend 44 Zeugnisse der Fachoberschulreife mit Qualifikation mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, 42 Zeugnisse der Fachoberschulreife, 41 Hauptschulabschlüsse und acht Abschlüsse Lernen überreichen. Sie gratulierte allen Schülerinnen und Schülern zu einem erfolgreichen Schulabschluss:

Klasse 10a: Haroun Al Smade, Abdallatif Alani, Yasir Bartolo Messaouri Soussi Rekibi, Leon Behler, Lisann Bröker, Bastian Ebbers, Jan Eickhoff, Hülya Erdem, Jasmin John, Lilly Sophie Keck, Nico Kleibrink, Malina Köwing, Emelie Zoe Kremeier, Linus Märkel, Medine Öngüc, Louis Pahn, Jule Tabea Pape, Lara Riemann, Jan-Niklas Rinschen, Diana Jill Roßbach, Melissa Specht, Aylin Tali, Jan Tegethoff, Moritz Vogt, Nurhayat Yilmaz,

Klasse 10b:Mohammed Al Ngmawi, Moritz Amstutz, Henriette Balke, Alexander Blume, Sophie Brinkmann, Nela Melousine Dinand, Till Fröhling, Jan Habazin, René Lohoff, Abdul Furkan Öngüc, Alina Potthast, David Redel, Szymon Saczuk, Ilias-Dean Schulz, Jonas Seiler, Gwen Siewers, Celine Jennifer Speith, Julia Sprenger, Marlon Sprenger, Jo-Ann von Heesen, Liliana Warkentin, Paul Zelenski,

Klasse 10c: Valerie Carette, Tarik Cimen, Baran-Hasan Ersu, Adrian Fröse, Jonas Geilhaar, Nostn Wisam Haji, Patricia Hettich, Eva Klipenstein, Mateo Kunze, Amy Joline Ludwigs, Evelyne Martens, Christopher Meier, Maximilian Menne, Luis Scheidemann, Magdalena Schmidt, Niklas Schütze, Joscha Leon Spieker, Daniil Stsiapnou, Noél Timmermann, Vera Wolf,

Klasse 10d:Tabea Abelspies, Chris Léon Düker, Dustin Falk, Robin Fehr, Greta Gockeln, Luisa Hanewinkel, Hannah Johannpeter, Arda Kilic, Carlo Kronenberg, Cheyenne Maas, Cedric Mense, Julia Moreau, Daniel Nolte, Ninja Nolte, Leon Nutt, Selim Odabas, Fabienne Popko, Bjarne Richter, Finn Richter, Jeremy Roski, Paul Liam Schneider, Vivien Staudt, Luca Walke,

Klasse 10e: Justin Bender, Carla Elsing, Luca Engelke, Jasmin Fischer, Angelina Jolie Gailus, Tim Benedikt, Gehrke, Angelina Getke, Maja Grawe, Karla Hecker, Dominic Hinz, Ben Jensen, Adelia Kern, Christoph Kreilos, Alwina Küster, Domenik Leßmann, Jamy Ludwig, Lars Meyer, Finn Lennart Müller, Timon Petkau, Marius Sawazki, Leni Spier, Evelin Sürig, Hendrik Wolff, Niklas Wolff,

Klasse 10f:Adnan Chamaa, Kai Dahnke, Kerim Deniz, Melissa Dilli, Melina Drügemöller, Ece Erol, Evelyn Gertner, Sarah Isaak, Samet Kaya, Tobias Keller, Lucas Leifels, Emil Meisner, Farah Naz, Delvin Neehmu, Ilayda Önder, Rudi Pedde, Viktoria Pologno, Vivien Schulz, Leonie Siemens, Dominik Stolte, Niklas Ziegler,