Brakels Bürgermeister ist stolz auf das Ehrenamt

Brakel

Brakels Bürgermeister Hermann Temme hat beim traditionellen Annentagsempfang am Montag vor 130 Gästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und öffentlichem Leben einen der Vorzüge des ländlichen Raums in den Mittelpunkt gestellt: das Ehrenamt. „In Brakel haben wir etwa 270 Vereine, in denen Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich tätig sind. Dafür bin ich nicht nur sehr dankbar, sondern als Bürgermeister dieser Stadt bin ich auch sehr stolz darauf“, würdigte Temme unter spontan aufbrandendem Beifall den unentgeltlichen Einsatz so vieler Menschen für das Gemeinwohl.

Von Sabine Robrecht