Breitbandmessung wird ausgesetzt

Ist das Netz nach dem Breitbandausbau wirklich so schnell geworden, wie versprochen? Das wollten Fachleute am Dienstag in Borgentreich klären. Rechtliche und technische Fragen bremsten die Messungen aber aus. Der Messtermin am Mittwoch, 1. Dezember, fällt komplett aus.

So sehen Leerrohre aus, in die zum Beispiel Glasfaserkabel verlegt werden.

Das erklären auf Nachfrage Christof Derenthal, Allgemeiner Vertreter des Borgentreicher Bürgermeisters, und Michael Evers, Stabsstelle Digitalisierung, IT und Öffentlichkeitsarbeit der Orgelstadt. Wie berichtet sollte geprüft werden, wie schnell das Internet nun in den Stadtteilen Körbecke und Natzungen ist. Am Dienstag, 30. November, und am Mittwoch, 1. Dezember, jeweils 9 bis 16 Uhr, sollten Fachleute in ausgewählten Häusern nachmessen.