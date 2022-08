Brennholzdieb im Solling auf frischer Tat ertappt

In dem zum Forstamt Neuhaus gehörenden Revier war in den vergangenen Wochen wiederholt Brennholz gestohlen worden. Der jüngste Fall wurde eine Woche zuvor entdeckt und von Förster Hendrik Büning angezeigt. Der Täter konnte damals nicht sofort ermittelt werden.

Bei seiner Wiederholungstat wurde er allerdings von einem Waldbesucher beobachtet, der den Förster verständigte. „Durch diese tatkräftige Mithilfe konnte der Täter nur wenige Tage nach dem letzten Diebstahl gefasst werden. Die hinzugerufene Polizei sicherte die Beweislage. Noch vor Ort im Wald gestand der Täter die Diebstähle“, berichtet Forstamtssprecher Michael Rudolph. Darüber hinaus habe er auch länger zurückliegende Brennholz-Diebstähle zugegeben.

Insgesamt 16 Raummeter auf mindestens vier Fuhren verteilt waren jüngst in der Försterei verschwunden. Die zur Försterei gehörenden Landeswälder liegen westlich der Ortschaft Merxhausen im Landkreis Holzminden. Sie erstrecken sich nordwestlich des Hellentals bis Schießhaus und enden kurz vor der Ortschaft Schorborn.

Den Täter erwarten nun vermutlich mehrere Verfahren, unter anderem wegen wiederholtem Holzdiebstahls. Weiterhin mussten mehrere Kubikmeter Boden fachmännisch abgebaggert und entsorgt werden. Der Täter hatte für den Abtransport des Diebesgutes einen nicht verkehrstüchtigen Ladewagen an einem Trecker benutzt, aus dem Hydrauliköl ausgelaufen war. Die Beseitigung dieser Umweltschäden stellen die Landesforsten dem Täter in Rechnung.

Nachfrage nach Brennholz übersteigt Produktion

Die Niedersächsischen Landesforsten weisen darauf hin, dass sie nicht jede Anfrage an Brennholz werden bedienen können, da der Rohstoff Holz nur in begrenzter Menge zur Verfügung stünde. In den Landesforsten werde Holz ausschließlich nachhaltig geerntet, betonte Hendrik Büning. „Mit Brennholz versorgen wir zunächst die Menschen, die im Forstamtsbereich wohnen und Brennholz für den Eigenbedarf kaufen. Die Verkaufsmenge orientiert sich an der Vorjahresmenge“, sagte der Revierförster.

„Die Forstämter bedienen wie in den Vorjahren auch weiterhin die Holzhändler, Mehrmengen sind nicht möglich“, erläuterte Christof Oldenburg und ergänzt, „ebenso können wir Neukunden in der Regel nicht mehr berücksichtigen, dafür reicht das Holz einfach nicht aus“, so das Fazit des Holzverkäufers für Südniedersachsen aus der Betriebsleitung der Landesforsten.

Gegen Brennholz-Diebstahl hat Förster Büning folgende Tipps: „Frühzeitig das bezahlte Brennholz abfahren und nicht lange im Wald liegen lassen. Außerdem bitten wir Waldbesucher, Jäger, Forstunternehmer und Waldarbeiter, die Augen offenzuhalten“.