Brunnenstraße in Bad Driburg: Streit um die Farbe des Pflasters

Bad Driburg

Betongrau oder Sonderfarbe Driburg? An dieser Frage scheiden sich in Bad Driburg die Geister. Die Entscheidung, wie die Gehsteige entlang der Brunnenstraße gepflastert werden, fällt heute Abend im Stadtrat. Die SPD hat ihre Sicht der Dinge bereits am Vormittag öffentlich gemacht.

Von Marius Thöne