Bummelkarten für den Annentag in Brakel zu gewinnen

Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt: Das WESTFALEN-BLATT verlost an diesem Mittwoch in Kooperation mit der Stadt Brakel zum Annentag Bummelkarten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – und zwar drei Mal jeweils eine pro Gewinner in der jeweiligen Altersklasse.

Mit der Bummelkarte können verschiedene Attraktionen zu einem vergünstigten Preis genutzt werden, außerdem gibt es diverse Leckereien – jeweils abgestimmt auf die Kategorie Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. „Beim Kauf der Bummelkarte spart man etwa 35 Prozent zum regulären Einzelpreis. Die einzelnen Gutscheine werden von bestimmten Geschäften in Zahlung genommen, aber nicht in Geld ausgezahlt. Sie gelten natürlich nur zum Annentag“, teilt die Stadt Brakel mit. Für alle, die leider kein Glück bei der WB-Verlosung haben: Zu erwerben gibt es die Bummelkarte auch noch im Bürgerbüro der Stadt Brakel.

MEHR ZUM THEMA Beliebte Veranstaltung läuft vom 5. bis 8. August in der Innenstadt Annentag in Brakel ohne Kettenkarussell

Interessierte sollten ihr Glück heute aber auch von 0 bis 15 Uhr unter der Nummer 01378-600591 (0,50 €/ Anruf aus dem Festnetz der dt. Telekom, ggf. andere Mobilfunkpreise) versuchen. Je nachdem, welche Bummelkarte man gewinnen will, muss man das Lösungswort Kind, Jugendlicher oder Erwachsener sagen. Die Gewinner werden in der Donnerstagsausgabe veröffentlicht. Sie können ihre Bummelkarte dann im Merchandise-Shop in der Alten Waage gegen Vorlage eines Ausweises abholen. Dieser hat am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr und am Montag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Dort können übrigens auch die neuen Annentags-T-Shirts sowie viele weitere attraktive Artikel erworben werden.