Tödlicher Unfall auf der Bundesstraße 7

Der schwarze BMW fing Feuer. Der Fahrer starb in dem Fahrzeug-Wrack.

Die B7 wurde bis in die Abendstunden in Fahrtrichtung Marsberg und in Richtung Scherfede gesperrt. Das Verkehrsunfall-Team aus Bielefeld wurde gerufen, um die polizeilichen Ermittlungen aufzunehmen.

Hinweise darauf, dass weitere Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt waren, gibt es nach Angaben der Polizei bislang nicht.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren vor Ort.