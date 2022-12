Bundesweiter Warntag lässt auch im Kreis Höxter Sirenen aufheulen

Erstmals Testmeldung per „Cell Broadcast“ an Handys gesendet

Kreis Höxter

Am bundesweiten Warntag testen Bund, Länder und Kommunen alle Warnsysteme für Krisen- und Katastrophenfälle. Am Donnerstag, 8. Dezember, um 11 Uhr werden zeitgleich alle in Deutschland genutzten Warnmittel aktiviert. So werden im Kreis Höxter alle 163 Sirenen aufheulen.