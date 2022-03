Gottesdienst für Familien auf dem Kirchplatz der Pfarrkirche St. Michael in Brakel

Bunt wird es am Sonntag 20. März, auf dem Kirchplatz der Pfarrkirche St. Michael. Im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ beginnt um 10.30 Uhr ein Gottesdienst für Familien.

Die zwei Fliegen (von links Pauline Koch, Elisa Sophie Düker), der Fuchs (Magnus Knipping) und das Wildschwein (Frank Spiegel) in "Nur ein Tag"

Mit einem Mix aus Kirche, Kunst und Kultur soll das ganz besondere Gottesdienstformat aber nicht nur für Familien mit Kindern interessant sein.

Spirituelle Impulse und Gebete, flotte Songs und ein Mini-Musical laden Generationen übergreifend dazu ein, sich gegen Rassismus und für Toleranz stark zu machen.

„Du hast immer genug Zeit, um glücklich zu sein“ – das ist die Botschaft des Stückes „Nur ein Tag“, mit dem sich die Abtei-Musical-Company an der Gestaltung des Outdoor-Familiengottesdienstes beteiligt.

„Nur ein Tag“

Die Handlung: Als Wildschwein (Frank Spiegel) und Fuchs (Magnus Knipping) unerwartet Zeugen werden, wie eine bezaubernde Eintagsfliege (Elisa Sophia Düker) schlüpft, haben sie ein Problem: Wer bringt ihr bloß bei, dass sie nur einen Tag zu leben hat? Kurzerhand behaupten sie, der Fuchs sei derjenige, der bald sterben müsse.

Die hübsche Fliege hat gleich eine Idee und verkündet: „Wer nur einen Tag hat, braucht das ganze Glück in 24 Stunden“. Eine Artgenossin – als Handpuppe gespielt von Pauline Koch – vermittelt der Eintagsfliege schließlich die Botschaft des Stückes nachdem diese herausgefunden hat, das in Wirklichkeit sie selbst es ist, die nur einen Tag zu leben hat.

Grundlage des Stückes ist das Kinderbuch von Martin Baltscheit. Michael Wiehagen hat dazu die Musik geschrieben, sodass sich die Besucher auf ein Mini-Musical von etwas mehr als 30 Minuten Länge freuen dürfen.

Regie führt Svenia Koch aus Bökendorf. Sie hat mit einem kleinen Teil des Ensembles, das in der Vorweihnachtszeit in der Abtei Marienmünster mit dem Musical „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens begeistert hat, in nur etwas mehr als zwei Wochen das Stück zur Aufführungsreife gebracht.

„Das war sportlich, aber wir haben es geschafft“, sagt sie.

Familien-Rock‘n‘Roll mit Krawallo

Die Familien-Rock‘n‘Roll-Band Krawallo sorgt dafür, dass alle Teilnehmenden mittanzen, mitsingen und mitmachen können.

Die drei Musiker sind bekannt dafür, musikalische Statements abzugeben. Ob mit politischen Kinderliedern zur deutschen Teilung, mit Aktionen für Vielfalt an Grundschulen oder einem ganz besonderen Musikvideo zum Welt-Down-Syndrom-Tag – Krawallo bezieht Stellung.

Hier in der Region kennt man sie auch, weil sie den Soundtrack zum sehr erfolgreichen Rockmusical „Aschenputtel“ der Freilichtbühne Bökendorf im Jahr 2017 geschrieben haben.

Pfarrer Andreas Kurte freut sich darauf, viele Gäste auf dem Kirchplatz begrüßen zu können. „Unsere herzliche Einladung geht nicht nur an unsere Gemeindemitglieder des Pastoralen Raums Brakeler Land“, so Kurte. „Hier ist jede und jeder willkommen, der mit uns einen fröhlichen Wortgottesdienst feiern und sich gegen Rassismus, Ausgrenzung und Hass positionieren möchte.“

Neben seinem Pastoralteam und verschiedenen Ehrenamtlichen wird Pfarrer Kurte vom Dekanat Höxter unterstützt.

Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Hass

Das Dekanatsbüro war im vergangenen Jahr Veranstalter des ersten Anti-Rassismus-Gottesdienstes und auf dem Gelände der Pfarrei zu Gast. Teresa Wagener, Referentin für Jugend und Familie im Dekanat Höxter, ist stolz, dass sie die Bandmitglieder und Musical-Darsteller für das Vorhaben gewinnen konnte: „Mein ganz besonderes Anliegen ist es, Offenheit und Toleranz gerade bei Kindern und Jugendlichen zu stärken. Wir müssen so viele Anreize wie nur möglich bieten, damit sie wertfrei beobachten können.“

Sie ist überzeugt, dass Aktionen wie diese helfen können, bei den jüngeren Mitgliedern unserer Gesellschaft Schubladendenken vorzubeugen.

Die Veranstalter bitten um das Tragen einer medizinischen Maske.

Aktuelle Informationen gibt es dazu im Pfarrbüro am Kirchplatz in Brakel (Telefon 05272/5483) oder auf der Internetseite www.pr-brakel.de.