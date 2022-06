Bürgerbusverein Bad Driburg feiert mit Freunden

„Wenn eine Idee auch nach 25 Jahren die Menschen buchstäblich noch bewegt, dann hat sie den Nerv getroffen und einen Mehrwert geschaffen“: Als Landrat Michael Stickeln beim Jubiläumsfest des Bürgerbusvereins Bad Driburg den nachhaltigen Erfolg dieses Mobilitätsmodells in den Fokus rückte, erinnerte er auch an die Vorreiterrolle, die die Kurstädter vor zweieinhalb Jahrzehnten übernommen hatten: Sie waren die ersten im Kreis Höxter, die die Bürgerbus-Idee ins Rollen gebracht haben und ihrer Stadt seither einen großen Dienst erweisen.

Entsprechend hoch war die Wertschätzung, als Ehrengäste aus Politik und Verwaltung, befreundete Bürgerbusvereine aus der Region und viele Fahrgäste den engagierten Ehrenamtlichen bei schönstem Wetter auf dem Rathausplatz zum 25-Jährigen gratulierten.

Vorsitzender Günter Stürmann erinnerte an die 22 mutigen Frauen und Männer, die vor 25 Jahren bereit waren, ehrenamtlich Fahrten zu übernehmen, um die Mobilität besonders für ältere Menschen und Gäste der Stadt zu verbessern. „Auf sechs Linien werden 69 Haltestellen angefahren“, berichtete Bürgermeister Burkhard Deppe in seinem Grußwort.

25 Jahre Bürgerbusverein Bad Driburg Der Bürgerbusverein Bad Driburg hat seinen 25. Geburtstag mit vielen Gästen auf dem Rathausplatz gefeiert. Durch das Programm führte der Paderborner Kabarettist Erwin Grosche. Foto: Sabine Robrecht Die Fahrgäste möchten einkaufen, zur Driburg-Therme oder in den Kurpark. Sie müssen zum Arzt, ins Rathaus oder zu einer der Reha-Kliniken. Diese und weitere Ziele steuern die derzeit 19 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer an, erläuterte der Bürgermeister. 9246 Fahrgäste habe der Bürgerbus 2021 befördert.

25 Prozent der Mitfahrenden seien Menschen mit Behinderungen gewesen. Der Bürgerbus leiste also auch einen Beitrag zur Teilhabe, würdigte Deppe.

Auch vor diesem Hintergrund bezeichnete der Landrat das Bürgerbusmodell als gelebte gesellschaftliche Solidarität. „Wir benötigen Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes das Steuer selbst in die Hand nehmen.“

Erinnerungen an Marese Demmler

Das hat vor 25 Jahren Marese Demmler getan: Von der Bürgerbus-Idee restlos überzeugt, gründete sie 1997 den Verein in Bad Driburg und später auch den Brakeler Bürgerbusverein, der 2021 sein Zehnjähriges gefeiert hat. Landtagsabgeordneter Matthias Goeken erinnerte in Anerkennung ihrer Verdienste an die 2017 verstorbene Gründungsvorsitzende. Und er brachte eine besondere Note des Bürgerbusses ins Gespräch, die auch Marese Demmler wichtig war: der persönliche Austausch. Die Fahrerinnen und Fahrer hätten immer ein nettes Wort für die Fahrgäste. „Das liegt daran, dass Ehrenamtliche am Steuer sitzen, die mit dem Herzen dabei sind.“ Sie machen den Bürgerbus auch zu einem „Ort der Kommunikation“.

Der Abgeordnete versprach, sich in den nächsten fünf Jahren weiterhin im Landtag für den ÖPNV im ländlichen Raum stark zu machen. „Ich stehe an der Seite der Bürgerbusvereine“.

Goeken bei Koalitionsverhandlungen

Für diesen Schulterschluss konnte er am Samstag wider Erwarten persönlich in Bad Driburg Flagge zeigen: Goeken ist bei den Koalitionsverhandlungen in der Arbeitsgruppe Verkehr dabei. Eigentlich sollte am Samstag getagt werden. „Die Verhandlungen sind aber so gut gelaufen, dass es erst am Montag weitergeht“, berichtete der Christdemokrat. Deshalb konnte er kurzfristig doch noch beim Geburtstagsfest auf dem Rathausplatz dabei sein.

Rainer Pauli, Vorsitzender des Brakeler Bürgerbusvereins, gab dem Abgeordneten einen Appell mit auf den Weg: Er möge in den Koalitionsvertrag hineinverhandeln, dass an der Unterstützung der Bürgerbusvereine nicht gedreht wird.

Ohne die Unterstützung sähe es sehr dunkel aus für die Bürgerbusse, mahnte Volker Aust, Sprecher der Bürgerbusvereine OWL und Mitbegründer des ersten in Kalletal. OWL habe zurzeit neun fahrende Vereine. „Wir haben die Verbundenheit immer gepflegt. Es ist wichtig, dass die Gemeinschaft erhalten bleibt.“

Befreundete Vereine gratulieren

Zum besonderen Geburtstag der Bad Driburger Freunde war die Bürgerbus-Familie vereint. Im Beisein aller, zu denen die Nachbarn aus Brakel und Warburg zählten, ehrte Bürgermeister Burkhard Deppe gemeinsam mit Günter Stürmann verdiente Aktive mit einer Urkunde. Zu ihnen gehört Martina Denkner, Gründungsmitglied und Fahrerin der ersten Stunde. Seit 25 Jahren sitzt sie ununterbrochen am Steuer und kümmert sich seit 2015 auch um die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

Ebenfalls mit einer Urkunde geehrt wurde Gründungsmitglied Karl Ewald. Er ist, so der Bürgermeister, bis heute aktiver Fahrer und seit 2011 Kassierer. Bernhard Johle war Fahrer bis 2008 und danach Koordinator für die Einsätze. Seit der Vereinsgründung kümmert er sich auch um die Wartung und Pflege des Busses. Zurzeit ist der 2018 angeschaffte Niederflurbus bei ihm in guten Händen.

Bernhard Pillkahn Ehrenvorsitzender

Franz-Josef Giefers gehört ebenfalls zu den Geehrten. Er war Fahrer von 1997 bis Februar 2022 und blickt auf mehr als 6000 Fahr-Stunden zurück. Bernhard Pillkahn, der lange am Steuer gesessen und die Geschicke des Vereins von 2005 bis März 2022 als Vorsitzender gelenkt hatte, ist in Würdigung seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Die entsprechende Urkunde überreichte Bürgermeister Deppe ihm beim Fest unter großem Beifall der Gäste.

Günter Stürmann war von 2005 an Pillkahns Stellvertreter gewesen. Jetzt hat e den Vorsitz übernommen. Er dankte den Mitwirkenden des Geburtstagsfestes, der Stadtkapelle Bad Driburg und dem Kabarettisten Erwin Grosche.

Unnachahmlich: Erwin Grosche. Foto: Sabine Robrecht

Dieser hatte in seiner unnachahmlich verschmitzten Art durch das Programm geführt und ließ sein Akkordeon erklingen, als er dem Bürgerbusverein ein Jubiläumsständchen sang. Schräge Mitbringsel hatte der Künstler in seinem Koffer dabei: den Pullover für (auf den Bus) Wartende zum Beispiel. An dessen Ärmel kann man Wäsche hängen. Die trocknet dann während des Wartens bei ausladenden Armbewegungen.

In Bewegung auf Rädern brachte Addi Schulze von der Spezialbau Erfinderwerkstatt Lemgo die Gäste vor dem Rathaus. Der Kleinunternehmer bietet Bausätze für solarbetriebene Kinderfahrzeuge an. Zum Fuhrpark auf dem Rathaus gehörten auch rasante Dreiräder mit Elektromotor. Ein Wasserstoffbus lud auch zum Blick in die Mobilität der Zukunft ein.