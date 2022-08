Bürgerinitiative mit „Atommüll-Transportcontainer“ beim Bürgerfest Bad Karlshafen

Mit einem symbolischen Atommüll-Transportcontainer ist die Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck beim Bürgerfest in Bad Karlshafen am Samstag, 13. August, vor Ort. Hier können sich die Besucher über den aktuellen Stand in Sachen Widerstand gegen das in Würgassen geplante Logistikzentrum für schwach- und mittelradioaktiven atomaren Müll informieren.

„Das Brandenburger Tor hat eine Höhe von etwa 20 Meter ohne Quadriga. Die Entfernung von dort bis zum Reichstagsgebäude beträgt circa 281 Meter. Man stelle sich vor, um die beiden Bauwerke würde eine Betonhalle gebaut. Diese Halle ist kein temporäres Verhüllungskunstwerk à la Christo, sondern dient dem täglichen An- und Abtransport von Atommüll über die nächsten 30 Jahre. Schöne Aussichten, insbesondere für die Gäste im Hotel Adlon visavis der Megahalle. Ob sie im Reisefazit sagen würden, dass Berlin immer eine Reise wert sei?“

Outdoortourismus wird leiden

Mit diesem Beispiel möchte BI-Vorsitzender Dirk Wilhelm verdeutlichen, was das touristisch geprägte Weserbergland mit der Errichtung des zentralen Bereitstellungslager LOK zu erwarten hätte, sollte an den Plänen der BGZ festgehalten werden. „Die Erkenntnis von negativen Auswirkungen auf den Tourismus sind dabei nicht neu“, so Wilhelm. „Dass der Outdoortourismus bei der Atommüllentsorgung nachhaltig leiden wird, wusste schon die Schweizer Studie vom Bundesamt für Energie vor 10 Jahren zu berichten.“ Atommüll lasse vor allem den Tourismus leiden, zitiert Dirk Wilhelm.

Weserbergland Tourismus gegen Lager-Pläne

Dementsprechend eindeutig spricht sich auch die Geschäftsführerin des Weserbergland Tourismus e.V. Petra Wegener gegen das geplante Atommülllager in Würgassen aus und begründet dies unter anderem mit der negativen Entwicklungsperspektive für die gesamte Region: „Der Tourismus im Weserbergland stellt einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor in der Region dar und kann inzwischen eine äußert erfolgreiche Bilanz vorweisen. Inzwischen finden rund 3 Millionen Übernachtungen jährlich in der Region statt. Insgesamt entsteht dadurch ein Bruttoprimärumsatz von einer Milliarde Euro bei 22.000 Vollzeitarbeitsplätzen.

Petra Wegener ist Geschäftsführerin des Weserbergland Tourismus e.V. Foto: Weserbergland Tourismus

Das touristische Rückgrat der Region ist der Weser-Radweg, der in den vergangenen Jahren mit hohen Investitionen zum Premiumprodukt in Deutschland ausgebaut wurde. Er wurde mit vier Sternen laut ADFC zertifiziert und ist bereits zum dritten Mal in Folge zum beliebtesten Fernradweg in Deutschland ausgezeichnet worden. Der Radweg verzeichnet jährlich rund 350.000 Gäste, die den Radweg befahren, und führt genau an dem Zwischenlager mit prominentem Blick vorbei. Sollten dadurch auch nur einige Übernachtungen und Tagesgäste ausbleiben, stellt dies einen hohen Schaden für die gesamte Region dar. Die Wirtschaftskette, die durch den Tourismus in Gang gesetzt wird, ist unterbrochen und kann vehemente Auswirkungen erzeugen“, erklärt Petra Wegener.

Dass allein schon die vierjährige Bauzeit mit zehntausenden von Lkw-Transporten für beispielsweise die Aufschüttung des Geländes zum Hochwasserschutz negative Auswirkungen auf eine der wesentlichen Lebensadern in der Region haben werde, dürfte unvermeidlich sein, meint Wilhelm. Ob die erworbenen Gütesiegel des ADFC dann noch ins Weserbergland vergeben würden, bleibe abzuwarten.

Protest ist vielerorts präsent

Der Protest der Bürger, Gemeinden und hiesigen politischen Vertreter gegen das geplante Atommüllzwischenlager in Würgassen ist inzwischen allerorts im Dreiländereck präsent. So auch in der Barockstadt Bad Karlshafen, wo die Bürgerinitiative Atomfreies 3-Ländereck zum Bürgerfest und Kunsthandwerkermarkt am neu gestalteten Hafenbecken anschaulich einen „symbolischen Atommüll-Transportcontainer“ aufgestellt hat. „Derartige Transporteinheiten gehören dann ab 2027 für 30 Jahre ins alltägliche Stadtbild der hiesigen Ortschaften, sofern das Lager gebaut wird“, führt Dirk Wilhelm von der Bürgerinitiative aus.

Noch sei kein Bauantrag seitens des Bundes zur Errichtung der Atommüllhalle gestellt worden, zumal dem Vorhabenträger neben dem Widerstand aus der Region nun auch durch das aktuell veröffentliche Ländergutachten der Wind mächtig entgegen blase. „Wenn alle an einem Strang ziehen, steigen die Chancen auf einen erfolgreichen Widerstand“, so Wilhelm. Er hofft weiterhin auf breite Unterstützung aus der Region sowie auf eine baldige Entscheidung aus Berlin bezüglich der Einstellung weiterer Planungen am Standort Würgassen.