Jolanta und Filip Radamm sitzen auf einem Baumstamm nahe der Feuerstelle auf dem Twerberg in Amelunxen. Der Blick reicht weit über das Tal. Zu dieser Jahreszeit sorgen die gelben Rapsfelder für Farbtupfer. „Wir lieben es, in der Natur zu sein und geben das gerne weiter“, sagen die beiden 37-Jährigen.

Auf dem Twerberg in Amelunxen bieten Jolanta und Filip Radamm erlebnispädagogische Freizeiten an. Beide sind studierte Sozialpädagogen.

Sie haben in ihrer Wahlheimat Amelunxen, wo sie seit knapp 15 Jahren leben, die „Pommore Adventure“ gegründet und bieten sowohl hier im Weserbergland als auch in Hinterpommern erlebnispädagogische Freizeiten an. „Biwakieren, Feuer machen, Stockbrot backen, Beeren sammeln“, nennt Filip Radamm nur einen kleinen Ausschnitt des Programms, das sich an alle Altersgruppen richtet. „Wir passen uns an die Teilnehmer an“, sagt Jolanta Radamm.

Beide sind studierte Sozialpädagogen. Jolanta Radamm hat in Danzig Diplom-Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt ,,Resozialisierung“ studiert und arbeitet aktuell in Warburg als Schulsozialarbeiterin.

Ehemann Filip Radamm hat nach der Bundeswehrzeit ,,Sozialpädagogik und Management“ in Kassel studiert und Praxisanteile in der Behinderten- und Jugendhilfe absolviert. In seiner Bachelorarbeit befasste er sich mit den „Auswirkungen von Biwakieren und Sport in der Natur am Beispiel von benachteiligten jungen Menschen“.

Auch in der Praxis mit verschiedenen Gruppen habe er schnell gemerkt, dass aus der Erfahrung in der Natur und der Bewegung positive Persönlichkeitsentwicklungen für alle Beteiligten folgen, betont Radamm.

Das Paar stammt aus dem polnischen Hinterpommern. „Wir sind quasi in der Natur aufgewachsen. Es gibt zahllose Seen und Wälder rund um unsere Dörfer“, berichtet Jolanta Radamm, die schon als Kind mit Eltern und Großeltern im Wald Pilze sammelte und ihr Wissen kontinuierlich erweiterte.

„Wir möchten in Wochenendkursen sowohl im pädagogischen als auch im außerpädagogischen Kontext allen Personengruppen die Natur durch das so genannte Bushcraften und Biwakieren näher bringen“, betonen beide. Durch die Erlebnisse in der Natur solle ein Ventil zum herausfordernden privaten, beruflichen und/oder schulischen Alltag geschaffen werden. Natur statt Smartphone ist die Devise.

Bushcraften ist eine Kunst

Unter Bushcraften versteht man zum Beispiel die Kunst, sich in der Wildnis zurechtzufinden und in einer natürlichen Umgebung zu überleben. „Dazu zählen spezifische Fertigkeiten wie Feuer machen, Navigation, Bau von Unterständen oder auch Fährtenlesen“, erklärt Filip Radamm. All das sollen die Teilnehmer regelmäßig in Wochenende-Kursen im Weserbergland, übrigens zu allen Jahreszeiten, und in den Ferien in Hinterpommern lernen.

Die Radamms arbeiten dabei auch mit Jugend-Hilfeeinrichtungen zusammen. „In der Natur geht vieles leichter als in einem Gespräch im Büro“, weiß Filip Radamm aus Erfahrung. Er hat den praktischen Teil seines Studiums als Respekttrainer im Trainingscamp Diemelstadt, einer Jugendhilfeeinrichtung des Vereins „Durchboxen im Leben“, absolviert. Erfahrungen aus dieser Zeit fließen in die Arbeit ein.

„In bereits durchgeführten Kursen in der Natur für einige soziale Einrichtungen und durch sozialwissenschaftliche Arbeiten haben wir festgestellt, dass die Natur in Verbindung mit Erlebnis und Bewegung sich positiv auf die soziale, emotionale, kognitive und physische Kompetenzen der Teilnehmer auswirken“, unterstreichen Jolanta und Filip Radamm. Sie wollen den Teilnehmern Spaß und Erlebnis bieten, vor allem aber die große Liebe zur Natur weitergeben.

Weitere Infos zu den Kursen und Kontaktdaten gibt es im Internet unter www.pommore-adventure.de.