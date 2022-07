Calenberger Königspaar kann endlich feiern

Nach langer Coronapause können die Calenberger Schützen an diesem Wochenende endlich wieder ihr Schützenfest (23. bis 25. Juli) feiern.

Kevin Piepenbrock und Jacqueline Flore stehen als Schützenkönigspaar im Mittelpunkt der Festtage.

Der Hofstaat

Zum Hofstaat gehören Christoph Bödeker und Sophie Tillack, Dennis Galjard und Janin Strümper, Nils Rasche und Julia Peine, Christoph Schnückel und Nicola Rose, Michael Busch und Elisa Krämer sowie Julian Skroch und Anna-Lena Bünz.

Kevin Piepenbrock errang die Königswürde bereits 2019 und kann nun nach zweijähriger Pause endlich zum Calenberger Schützenkönig 2022 proklamiert werden.

Das Festprogramm

Mit der traditionellen Schützenmesse werden am Samstag, 23. Juli, um 17.30 Uhr die drei Festtage eingeleitet. Danach findet die Kranzniederlegung am Mahnmal bei der Kirche statt.

Um 20 Uhr beginnt der Festball in der Holsterbachhalle mit der Band „No Limit“. Die Proklamation des Schützenkönigs ist für 20.30 Uhr geplant.

Erstmalig Kinderkönigsschießen

Erstmalig findet am Sonntag, 24. Juli, ein Kinderkönigsschießen statt. Beginn ist um 12.30 Uhr. Auf einem neu gestalteten Schießstand können alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren beim Schießen auf einen Vogel ihr Können unter Beweis stellen. Viele schöne Preise und eine Hüpfburg stehen bereit.

Um 14 Uhr treten alle Calenberger Schützen sowie Gastvereine und Musiker am Feuerwehrhaus zum großen Festumzug an, bei dem das Königspaar Kevin Piepenbrock und Jacqueline Flore und der Hofstaat strahlender Mittelpunkt sein werden.

Ehrung der Jubelmajestäten

Während des Festumzuges werden Heribert und Waltraud Thöne geehrt, sie regierten vor 25 Jahren als Schützenkönigspaar. Den Abschluss des Festzugs bildet die traditionelle Parade. Auch das diesjährige Kinderkönigspaar mit Gefolge kann dann am Umzug teilnehmen.

Anschließend folgt ein Konzert mit Kaffeetrinken in der Holsterbachhalle. Von 18 Uhr an sorgt wieder die Band „No Limit“ für Stimmung. Um 19.30 Uhr wird, unterstützt durch den Musikverein Daseburg, die Königspolonaise bei der Holsterbachhalle durchgeführt. Anschließend können die Gäste in der Halle nach Herzenslust tanzen und feiern.

Der Schützenfestmontag, 25. Juli, beginnt für die Calenberger Schützen um 9.30 Uhr mit dem Antreten zum Frühschoppen, zu dem auch zahlreiche Gäste erwartet werden. Sie alle werden unterhalten durch die Oberwälder Musikanten.

Schützenkönig 2023 ermitteln

Während des Frühschoppens wird im Beisein der Gäste auch der Schützenkönig für das Jahr 2023 auf dem Laserschießstand des Vereins ermittelt. Ebenso werden langjährige Mitglieder geehrt.

Um 14 Uhr startet an der Halle der Umzug der Frauen, bei dem die Königin sowie ihre Hofstaatdamen abgeholt werden. Weitere Stationen sind geplant. Anschließend geht es zum Feiern mit Sekt, Kaffee und Kuchen und Snacks in die Halle.

Am Abend ist dann Tanz mit der Band „No Limit“ bis in den frühen Morgen angesagt.

Die Oberwälder Musikanten aus Körbecke sowie der Spielmannszug aus Großeneder begleiten die Festlichkeiten.

Der Schützenverein Calenberg, das amtierende Königspaar Kevin Piepenbrock und Jacqueline Flore und sein Hofstaat freuen sich auf zahlreiche Gäste und ein schönes Fest.