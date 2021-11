CDU möchte Förderschul-Standorte erhalten

Wie geht es in Zukunft im Kreis Höxter weiter? Die CDU-Kreistagsfraktion Höxter hat sich zu einer Strategietagung in Beverungen-Blankenau getroffen und über Zukunftsthemen beraten.

Mit Landrat Michael Stickeln und Kreisdirektor Klaus Schumacher konnten aktuelle Themen aus der Kreisverwaltung in die Strategieplanung einfließen. Darum ging es laut einer Pressemitteilung der Union:

Öffentlicher Nahverkehr

Ein Beratungspunkt war die zukünftige Entwicklung des Nahverkehrsverbundes Paderborn-Höxter (NPH). Der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Goeken und Heiko Hansmann, Vorsitzender der NPH-Vertreterversammlung, informierten die Fraktion über den Sachstand der Beratungen zur Zukunftsfähigkeit des ÖPNV im Kreis Höxter.

Aus der sich anschließenden Diskussion wurde abermals deutlich, dass die Mobilität der Zukunft – mit Blick auf Ökologie, Effizienz und Finanzierbarkeit – den ländlichen Raum vor besondere Herausforderungen stellen wird. „Damit ein ÖPNV in Zukunft für die Kommunen tragfähig bleibt, muss die Attraktivität und Kostenstruktur weiter optimiert werden“, schreibt die CDU-Kreistagsfraktion in der Pressemitteilung.

Die Christdemokraten versprechen sich „insbesondere Vorteile durch interkommunale Abstimmung in Fragen der Taktung und Digitalisierung sowie durch individuelle zeitgemäße Lösungen wie den On-Demand-Verkehr“. Eine klassisch gedachte Taktverdichtung im Bestand, „die lediglich zu mehr leeren Bussen und explodierenden Kosten führt“, nutze weder den öffentlichen Kassen, und damit dem Steuerzahler, noch der Umwelt. Weitere Informationen und eine Positionierung der Christdemokraten sollen zu gegebener Zeit erfolgen.

Förderschulen

Über den Sachstand hinsichtlich der Weiterentwicklung der Kreisförderschulen in Frohnhausen und Eversen berichtete Stephan Böker, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Kreis Höxter. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen zur Option ein zentraler Neubau in Brakel oder die Sanierung der beiden in die Jahre gekommenen Gebäude an den bestehenden Standorten.

Es stellt sich also die Frage nach einer zentralen oder dezentralen Lösung für die Förderschulen. „Die CDU-Kreistagsfraktion spricht sich im Ergebnis einstimmig für den Fortbestand der Förderschulen an den Standorten Frohnhausen und Eversen aus“, wird Fraktionsvorsitzender Josef Lammers zitiert. Die Standorte hätten sich zum gegenseitigen Nutzen von Schülern, Träger und nicht zuletzt aktiven Dorfgemeinschaften bewährt und etabliert.

Bildungscampus Brakel

Auch das Leuchtturmprojekt Bildungscampus Bohlenweg, welches gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft auf den Weg gebracht wird, wurde bei der Strategietagung ausgiebig besprochen.

Entwicklungskonzept

Wie wichtig es ist, das Kreisentwicklungskonzept 2040 auf den Weg zu bringen, war bereits vor der letzten Kommunalwahl ein Thema im Kreistag. „Dieses Projekt soll nun 2022 endgültig auf den Weg gebracht werden“, hieß es bei der Tagung. Dieses fraktionsübergreifende Projekt wird seitens der CDU-Fraktion von Heinz-Günter Koßmann, Werner Dürdoth, Stephan Böker und Ricarda Simon federführend begleitet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Klausurtagung

Über weitere Themen sowie den am 11. November durch den Landrat eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2022 wollen die Christdemokraten bei einer Klausurtagung am 21. November diskutieren.