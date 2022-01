CDU will Haushaltsplan zustimmen

Die Warburger CDU-Ratsfraktion will dem von Bürgermeister Tobias Scherf vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2022 in der Ratssitzung am 1. Februar zustimmen. Das haben die Mitglieder in ihrer Haushaltsklausurtagung beschlossen. Das berichten sie in einer Pressemitteilung.

Klausurtagung der CDU in Warburg (von links): Beigeordneter Andreas Niggemeyer, Thomas Berens, Walter Güntermann, Michael Blome, Ulrich Nolte, Heinz-Josef Bodemann, Wolf-Rüdiger Mutter, Thomas Vonde, Anton Güthoff, Frank Scheffler, Franz Freitag, Thomas Klenke, Birgit Kuchenreiter, Bastian Altmann, Annette Lages, Heike Kaebsch, Roberto Fieseler, Bürgermeister Tobias Scherf, Daniel Strathaus und Hubertus Kuhaupt.

Die Haushalts- und Finanzsituation sei weiterhin angespannt. Auch wenn der deutlich verbesserte Jahresabschluss 2020 und die günstige Finanzentwicklung für 2021 zu der Annahme führten, dass die finanzielle Situation in der Hansestadt noch beherrschbar sei, könne sich die Ausgangslage schnell ändern, resümiert CDU-Fraktionsvorsitzender Hubertus Kuhaupt in der Mitteilung. Der Blick in die Zukunft lasse keine verlässlichen Prognosen zu.

Unklar sei weiter, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie und anderer geopolitischer Faktoren und damit die Finanzkraft der Stadt weiterentwickeln werde, sagte Kuhaupt. Damit sei auch ungewiss, ob notwendige Maßnahmen mittelfristig umsetzbar seien, so, wie der Haushalt es vorsähe oder wie Politik und Verwaltung sich dies wünschen.

Hinzu komme, dass die positiven Finanzergebnisse auch auf die Tatsache zurückzuführen seien, dass bereits geplante Projekte und Investitionen aufgrund von Materialknappheit und Kostensteigerungen noch nicht umgesetzt werden konnten. Diese würden nun in die Zukunft verschoben und belasteten dort den Haushalt, kritisierte Hubertus Kuhaupt. Auch der kommissarische Kämmerer Armin Sander hatte in seiner Haushaltsrede auf einen möglichen Investitionsstau durch noch nicht umgesetzte Bauprojekte hingewiesen.

Zukunftsthemen diskutiert

„Wir werden die Lage weiterhin engmaschig im Auge behalten und uns von der Kämmerei über die aktuellen Entwicklungen berichten lassen, um nicht in eine finanzpolitische Schieflage zu geraten“, sagt CDU-Fraktionsvize Michael Blome.

Die Mitglieder der 20-köpfigen CDU-Fraktion haben auf ihrer Klausurtagung noch einmal unisono bekräftigt, die Finanzpolitik der vergangenen Jahrzehnte fortzusetzen zu wollen. Dennoch will die CDU an ihren kommunalpolitischen Zielen in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus/Kultur, Ehrenamt und Vereinen, Mobilität, Infrastruktur und Nachhaltigkeit, mit denen sie zur Kommunalwahl angetreten war, umsetzen.

„Wir haben in unserer Klausur auch über die für uns wichtigen Zukunftsthemen der nächsten Zeit diskutiert“, berichtet der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Scheffler. Mit den Themen ISEK Innenstadt, Klimaschutzmaßnahmen und Windenergieausbau, Entwicklung der Flächen rund um die ehemalige Zuckerfabrik, Sportstättenentwicklungskonzept, Breitbandausbau, Konzept Feuerwehrgerätehäuser und Schulentwicklungsplanung haben liege viel Arbeit vor der Fraktion, sagte Frank Scheffler.

Steigender ÖPNV-Zuschuss

Auf die ab 2022 vorgesehene Verbandsumlage in Höhe von maximal 85.500 Euro aus dem Stadtsäckel mit deutlich steigender Tendenz für den Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter blicken die CDU-Kommunalpolitiker mit Sorge. Die finanzielle Stützung des ÖPNV aufgrund der Umstellung der eigenwirtschaftlichen Verkehre auf gemeinwirtschaftliche Verkehre sei für die CDU-Fraktion eine Zäsur in diesem Bereich der Daseinsvorsorge.

„Das ist auf Dauer nicht leistbar und konterkariert unsere Vorstellungen für einen zukünftigen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr, der aus unserer Sicht im Zuge einer Mobilitätswende eine wichtige Säule einnehmen soll“, stellt Hubertus Kuhaupt zum wiederholten Mal fest. Die Thematik bedürfe einer dringenden Überarbeitung auf Kreis- und Landesebene. Das hatte der Fraktionschef bereits unlängst im Mobilitätsausschuss und im Rat deutlich gemacht.

Die CDU-Fraktion wird, wie berichtet, zum vorgelegten Haushaltsplanentwurf beantragen, Gelder aus der Leerstandsförderung umzuschichten und für die einmalige Unterstützung der Hallenbetreibervereine zu verwenden – maximal 1000 Euro pro Halle. Zudem soll das Spielplatzbudget erhöht werden.